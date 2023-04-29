ارتفاع ضغط الدم.. اعرف أضرار الإفراط فى الكافيين والوجبات السريعة

حسام الشقويرى

تزداد احتمالية إصابتك بمشكلات صحية إذا كنت تستهلك الكثير من الوجبات السريعة، في حين أن زيادة الوزن هي عرض شائع لتناول الوجبات السريعة، فإن ارتفاع ضغط الدم هو مشكلة رئيسية أخرى مرتبطة باستهلاك هذه الوجبات وفقا لما نشره موقع onlymyhealth .

ويزيد ارتفاع ضغط الدم من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض الكلى. ومع ذلك ، يمكن للمرء أن يعالج ارتفاع ضغط الدم بسهولة عن طريق تصحيح نمط حياته وتناول الطعام بشكل صحيح.

1 احذر من الصوديوم المخفي

لا شيء يرفع ضغط الدم أكثر من تناول كميات كبيرة من الصوديوم. كثيرًا ما نستهلك العناصر المصنفة على أنها منخفضة السعرات الحرارية أو خالية من السكر اعتقادًا خاطئًا أنها ستساعدنا على إنقاص الوزن. المشكلة هي أن كل هذه العناصر تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم. إلى جانب ارتفاع ضغط الدم ، يسبب الصوديوم الانتفاخ ، مما يجعلنا نبدو وكأننا في حالة سيئة. أفضل استراتيجية هي تجنب الأطعمة المعلبة أو قراءة الملصق الغذائي قبل تناولها

2 تناول نظام غذائي متوازن

عندما نسمع كلمة حمية ، نفكر على الفور في الاستبعاد أو اتباع نظام غذائي يتكون فقط من البروتين والسلطة. ومع ذلك ، فإن التخلص من البروتين واستهلاكه هما مفاهيم كمال الأجسام. يقال إن النظام الغذائي يكون متوازنًا عندما يحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن الضرورية. النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) هو أفضل طريقة لخفض ضغط الدم. يركز النظام الغذائي على الفواكه والخضروات النيئة والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم ويحد من الكوليسترول والدهون المشبعة.

3 تجنب الكافيين

إذا كنت تشرب القهوة ، فمن المحتمل أنك على دراية بـ "ضجة القهوة" التي تحدث بعد الرشفات القليلة الأولى عندما يدخل الكافيين إلى مجرى الدم. يتسبب الكافيين أيضًا في قيام الغدد الكظرية بإفراز المزيد من الأدرينالين ، مما يرفع ضغط الدم. لذلك من الأفضل التقليل من الكافيين أو التحول إلى القهوة منزوعة الكافيين أو بدائل أخرى.