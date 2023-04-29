إصابة 7 أشخاص فى حوادث متفرقة بالمحافظات

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ بانقلاب تروسيكل على طريق طنطا كفر الشيخ.

انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص باصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث.

كما أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل بالطريق الزراعى الشوشة سدس بالفشن جنوب محافظة بنى سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بالفشن لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بالطريق الزراعى فى الفشن.

ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بـ3 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة فى المحافظة.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى:" محمد. ب . ع" 65 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وابنه" محمد" 40 سنة، مصابة اشتباه كسر بالقدم الأيسر، و" محمد . ع . أ" 33 سنة، مندوب مبيعات، ومصاب اشتباه كسر بالقدم الأيسر، و" محمد . ف . ج " اشتباه كسر بالضلوع، وجميعهم يقيمون بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.