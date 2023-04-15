مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى حادث مرورى على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 اخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم السيارة الميكروباص التى يستقلونها بالحاجز الخرسانى على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وتم نقل المصابين الى المستشفيات وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع الحاجز الخرسانى على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية واسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 9اخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثة المتوفى .