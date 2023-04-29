إصابة 3 من أسرة واحدة فى حادث سير على الطريق الزراعى ببنى سويف

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعى مصر أسيوط أمام قرية الشيخ على البهلول بمركز ناصر.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى: "اسلام . م . س" 25 سنة، مُصاب سحجات وكدمات، و"ياسمين. م .أ"23 سنة، مصابة سحجات وكدمات، وابنهما" أحمد" 5 سنوات، مصاب نزيف من الأنف، وجارى تقديم الإسعافات الأولية لهم، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة.