الداخلية تضبط 150 ألف قطعة ألعاب نارية

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.

كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فأنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.