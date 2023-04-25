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الداخلية تضبط 150 ألف قطعة ألعاب نارية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 11:44 ص
الداخلية تضبط 150 ألف قطعة ألعاب نارية الألعاب النارية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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استهدف قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديريتى أمن المنيا والبحيرة عدد من حائزى ومتجرى الألعاب النارية، وقد أسفرت الجهود عن ضبط شخصين مقيمان بمحافظة المنيا، وبحوزتهما 31600 قطعة ألعاب نارية وضبط 4 أشخاص مقيمين بمحافظة البحيرة وبحوزتهم 150100 قطعة ألعاب نارية متنوعة.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.
 
كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فأنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.

 


الألعاب النارية

ألعاب نارية

أخبار الحوادث

السجن المشدد



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