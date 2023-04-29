إصابة طالبة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بقرية الروضة في المنوفية

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد إصابة طالبة بالصف الثانى الثانوى بقرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة وذلك إثر إصطدام سيارة به، أثناء مروره من طريق بركة السبع الزراعى ، تم نقلها إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه انتقل الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إلى مستشفى بركة السبع للاطمئنان على حالة الطالبة .