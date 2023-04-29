إصابة أسرة من 3 أفراد بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة فاسدة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى 3 أشخاص من بينهم طفلين مصابين بحالة إعياء شديد والم بالبطن وذلك على إثر تناولهم طعاما منزليا فاسدا تم حجز المصابين بقسم الاستقبال وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم والحالة العامة لهم مستقرة.

كانت الأجهزة المعنية بمحافظة سوهاج قد تلقت بلاغا بوصول أشرة مكونه من 3 أشخاص مصابين بحالة إعياء شديد وال بالبطن على إثر إصابتهم بحالة تسمم غذائى عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا وتم حجزهم بإستقبال مستشفى سوهاج الجامعى.

وتبين من خلال المتابعة لحالة المصابين أنهم مروان . م. ع 11 سنة طفل ومازن . م. ع 12 سنة وعصمت . ع . م 38 سنة ربة منزل جميعهم يقيمون بناحية منطقة العمرة بجوار المطاحن تم نقلهم جميعا إلى مستشفى سوهاج الجامعى وتم توقيع الكشف الطبي اللازم عليهم بمعرفة أطباء قسم الإستقبال بالمستشفى.

وبسؤال المصابين الثلاثة قرروا أن إصابتهم حدثت عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا بالمنزل ونفوا الشبهة الجنائية جار متابعة حالة المصابين الحالة العامة لهم مستقرة.