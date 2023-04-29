تشييع جثمانى شاب وابنة خالته لقيا مصرعهما بعد يومين من خطبتهما فى الدقهلية.. صور

الدقهلية - شريف الديب

شيع المئات من أهالي قرية برمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية جثمانى شاب وفتاة "ابنة خالته"، وذلك بعد يومين من احتفالهما بخطوبتهما ووفاتهما داخل سيارة ملاكي بجراج منزل عم المتوفي نتيجة التعرض لاختناق من غاز أول أكسيد الكربون والناتج عن استخدام تكييف السيارة.

وشيعت أسرتا المتوفيين الجثمانين من مسجد السطوحي بقرية برمبال وسط حالة من الحزن، بعد أيام من حفل خطوبتهما خلال آخر أيام عيد الفطر .

وأدى المئات من الأهالي صلاة الجنازة على الراحلين عقب صلاة المغرب، وانطلقت سيارات الإسعاف إلى مدافن العائلة بالقرية وتم دفنهما بنفس المقبرة بالأماكن المخصصة للرجال والنساء.

وكان شاب وخطيبته "ابنة خالته" لقيا مصرعهما، عقب يومين من احتفالهما بخطبتهما، وذلك خلال استقلالهما سيارة ملاكي داخل جراج عم المتوفى الأول بنطاق أول المنصورة محافظة الدقهلية، ليتبين وفاتهما بغاز أول أكسيد الكربون الناتج عن استخدام تكييف السيارة وأمرت النيابة العامة بتسليم جثامين المتوفيين لذويهما ودفنهما بمقابر العائلة مركز منية النصر بعد تشريح جثمانيهما.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على شاب وفتاه متوفيين داخل سيارة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم رئيس المباحث، الى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة كل من: "أحمد .م" وخطيبته "سلمى.م.ع" ابنة خالته، داخل سيارة ملاكي.

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأمر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة أول المنصورة وبإشراف المستشار عبد الرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفيين.

وثبت في تقرير الطب الشرعي وفاة المتوفيين نتيجة التعرض لاختناق بغاز" أول أكسيد الكربون" والناتج عن استخدام تكييف السيارة دون اختلاط بالأكسجين، وكلفت النيابة العامة بتسليم جثامين المتوفيين لذويهما لعدم وجود شبهة جنائية.



تشييع الجثمانين



تشييع الجثمانين