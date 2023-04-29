أمن الجيزة يكشف سبب اندلاع حريق شقة بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، سبب اشتعال حريق بشقة سكنية فى الهرم، ما أسفر عن إصابة شخصين، حيث تبين أن ماس كهربائى أدى لاشتعال الحريق، وتم نقل المصابين لمستشفى الهرم، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين، وأكدا عدم وجود شبهة جنائية فى اندلاع النيران بالشقة، كما أجرى رجال المباحث معاينة للشقة لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التى لحقت بمحتوياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائى لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اندلاع حريق بشقة سكنية بشارع ترسا فى الهرم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بشقة سكنية، وتمكنوا من محاصرته قبل امتداده للعقارات المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.