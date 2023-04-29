أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى لـ 411 مدنيا منذ بداية العنف وقصف 15 مستشفى

إسراء أحمد فؤاد

أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد القتلى منذ بداية الاشتباكات لــ (411) حالة بين المدنيين، و(2023) حالة إصابة بين المدنيين.

وأضافت فى بيان لها على صفحتها الرسمية على فيس بوك، "وجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".

وتابعت: سقط العديد من القتلى والإصابات في أحداث الاقتتال الأخيرة في مدينة الجنينة، والتي نسعى لحصر ضحاياها، حتى اللحظة حصرنا عدد (89) وفاة، ولم نتحصل ولا يوجد حصر دقيق لعدد الإصابات، كما أن جميع المستشفيات بالمدينة خارج الخدمة.

وأضفت أطباء السودان، أن (70% ) من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات المحصورة لدينا متوقفة عن الخدمة، من أصل (86) مستشفى أساسية في العاصمة والولايات يوجد (61) مستشفى متوقفة عن الخدمة و (25) مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي (بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط) وهي مهددة بالإغلاق أيضا نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.

وتابعت: (15) مستشفى تم قصفها، و(19) مستشفى تعرضت للإخلاء القسري. كما تعرضت (6) عربات إسعاف للاعتداء من قبل القوات العسكريه، وغيرها لم يسمح لهم بالمرور لنقل المرضى وإيصال المعينات.