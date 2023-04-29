أسعار السبائك الذهب فى الأسواق اليوم بعد هبوط الجرام 200 جنيه

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار السبائك الذهب في الأسواق اليوم، عقب هبوط سعر جرام الذهب 200 جنيه للعيار الرئيس 21، والذي انخفض من 2800 إلى 2600 جنيه، الأمر الذي انعكس على جميع الأعيرة المتداولة في السوق.

أسعار السبائك الذهب اليوم



سعر السبيكة الذهب وزن جرام واحد تسجل 2971 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7427 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14855 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 29710 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 59420 جنيها

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 92398 جنيها

سعر أونصة الذهب وزن 50 جرام 148550 جنيها

سعر أونصة الذهب وزن 100 جرام 297100 جنيها

أسعار الذهب في الأسواق



أسعار الذهب في الأسواق الآن بالنسبة لعيار 24 يسجل 2971 جنيها وعيار 21 يسجل 2600 جنيه وعيار 18 يسجل 2229 جنيها والجنيه الذهب 20800 جنيه وأونصة الذهب في البورصة العالمية أغلقت عند 1990 دولارا.

شعبة الذهب تنصح بالتروي



نصحت الشعبة المستهلكين بالتروي في حركة الشراء لحين استقرار الأسعار بالأسواق وتناسبها مع السعر العالمي ومتغيرات السوق المحلية، وعدم اعتبار الزيادة الحالية مؤشرا لزيادة مستقبلية في الأسعار قد تدفع البعض لزيادة مشترياتهم من الذهب.