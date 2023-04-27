أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم الخميس لجميع الأوزان

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث فى أسعار الذهب والسبائك الذهب اليوم فى مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس 27 أبريل 2023 وذلك وفق آخر الأرقام المتاحة فى سوق الذهب بمصر، وهذه الأسعار غير مضاف عليها المصنعية وبيانها كالتالى:

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 2914 جنيها.

عيار 21 يسجل 2550 جنيه.

عيار 18 يسجل 2186 جنيها.

الجنيه الذهب 20400 جنيه.

اونصة الذهب 2004 دولارا.





أسعار السبائك الذهب اليوم



سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7258 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14570 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 29140 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 58280 جنيها

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 90625 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 145700 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 291400 جنيها

الذهب عالميًا



وقال التقرير الفني لجولد بيليون ، إن التذبذب يسيطر على أداء أسواق الذهب وسط محاولات فاشلة منذ بداية الأسبوع للعودة إلى التداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، يأتي هذا في ظل سعي الأسواق لمزيد من الوضوح بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكي وسط ترقب للبيانات الاقتصادية التي تصدر هذا الأسبوع.

وتتداول أسعار الذهب في نطاق ضيق حيث تتحرك أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير عند المستوى 1999.60 دولار للأونصة مسجلة ارتفاع بنسبة 0.1%، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 0.4%.

وانحصرت تداولات الذهب هذا الأسبوع تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، في ظل غياب تصريحات أعضاء الفيدرالي بعد بداية التعتيم الإعلامي للبنك هذا الأسبوع قبل اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

صدرت الثلاثاء بيانات تشير إلى انخفاض ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر في أبريل وسط تصاعد المخاوف بشأن المستقبل، مما يزيد من خطر وقوع الاقتصاد في ركود هذا العام.

تسببت هذه البيانات في تزايد الطلب على الملاذ الآمن أمس لنشهد ارتفاع كلا من الذهب والدولار الأمريكي في نفس الوقت، خاصة أن بيانات المؤشر تزامنت مع صدور نتائج أرباح بنك فيرست ريبابليك الأمريكي المتضرر منذ الأزمة المصرفية في مارس الماضي، لتظهر قوائم البنك انخفاض الودائع بواقع 100 مليار دولار، الأمر الذي أعاد التوتر إلى الأسواق من جديد بشأن الأزمة المصرفية.