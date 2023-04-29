أسباب هبوط سعر الذهب فى مصر 200 جنيه خلال 24 ساعة فقط

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعا خلال بداية جلسة اليوم السبت، بعد سلسلة من الارتفاعات الحادة في أسعار الذهب، دفعت به لتسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام عيار 21، يأتي هذا التراجع في ظل عمليات بيع لجني الأرباح بينما تظل الظروف الحالية في الأسواق دون تغير الأمر الذي قد يعيد الذهب إلى الارتفاع مجدداً، وفق جولد بيليون.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت 2600 جنيه للجرام، متراجعا من المستوى 2800 جنيه للجرام والذي سجله السوق في تعاملات مساء الخميس وبداية تداولات الجمعة، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 20800 جنيه.

جلسة الأمس شهدت تقلبات كبيرة في أسعار الذهب حيث شهدت ارتفاع الذهب إلى المستوى 2800 جنيه للجرام كأعلى سعر خلال الجلسة قبل أن يبدأ في التراجع وصولاً إلى سعر اليوم ليفقد بذلك 200 جنيه من قيمته.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 7% منذ يوم السبت الماضي وحتى سعر اليوم بينما سجل ارتفاع بنسبة 17.6% منذ بداية شهر ابريل وحتى وقت كتابة تقرير جولد بيليون مسجلا ارتفاع بقيمة 390 جنيه للجرام، بينما ارتفاع الذهب بنسبة 26.7% ليضيف 590 جنيه منذ بداية شهر ابريل وحتى تسجيل أعلى مستوى خلال الشهر عند 2800 جنيه للجرام.

الأسبوع الماضي شهد ارتفاعات جنونية في أسعار الذهب محلياً على الرغم من التراجعات التي شهدتها أسعار الأونصة العالمية وتداولها معظم فترات الأسبوع تحت المستوى 2000 دولار للأونصة.

التراجع اليوم في الأسعار مع بداية الأسبوع يعد تراجع تصحيحي في ظل عمليات البيع لجني الأرباح بعد المستويات الكبيرة التي سجلها الذهب، وبعض التخوفات أن السعر قد لا يرتفع مجدداً على الأقل خلال الفترة القادمة.

ونصحت الشعبة المستهلكين بالتروي في حركة الشراء لحين استقرار الأسعار بالأسواق وتناسبها مع السعر العالمي ومتغيرات السوق المحلية، وعدم اعتبار الزيادة الحالية مؤشرا لزيادة مستقبلية في الأسعار قد تدفع البعض لزيادة مشترياتهم من الذهب.