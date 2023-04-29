"أزهر الشرقية": لا شكاوى فى أول أيام امتحانات النقل

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن لجان امتحانات النقل الابتدائى والإعدادى بكافة الإدارات التعليمية لامتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى سادها حالة من الهدوء والاستقرار التام.

جاء ذلك أثناء زيارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، لعدد من لجان الامتحانات بإدارة شرق الزقازيق، لافتًا إلى أن الطلاب عبروا عن مدى ارتياحهم لمستوى الأسئلة التى جاءت متنوعة لتشمل كل أجزاء المنهج الدراسى وتقيس كافة المهارات.

كما أكد أن غرف العمليات الرئيسية بالمنطقة والفرعية بالإدارات لم تسجل أى شكاوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

ويؤدى تلاميذ الصف الرابع والخامس الابتدائي امتحانات اليوم الأول فى مادتي القرآن الكريم (فترو أولى) تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (فترة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الصف الأول والثانى الإعدادى امتحان اليوم الأول فى الفقه (فترة أولى)، لغة عربية ورقة أولى (فترة تانية ).

يشار إلى أن منطقة الشرقية الأزهرية أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بكل الإدارات التعليمية والبالغ عددها سبع عشرة إدارة تعليمية للخروج بالامتحانات بأفضل صورة.