أبطال تايكوندو مطوبس يحصدون كأس بطولة فرع وسط الدلتا و9 ميداليات ذهبية

كفر الشيخ- محمد سليمان

حصد أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بمحافظة كفر الشيخ، لاعبى تايكوندو مطوبس كأس بطولة فرع وسط الدلتا محققين 9 ميداليات ذهبية، ببطولة الدلتا تحت 12 و14 سنة، التى أقيمت بالصالة المغطاة بإستاد طنطا بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من مختلف محافظات مصر، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن اللاعبين الفائزين هم " السيد مرعي، ومحمد عوض، ومحمد الجيزى، ومحفوظ العربي، وعمرو أبوسليمان، واللاعبات الزهراء الصعيدي، يارا محمد صبحي، وبشري خطاب، وروز رزق " الحاصلين على الميداليات الذهبية، حصدوا المركز الأول في البطولة، مهنئا الأبطال على الإنجاز الجديد للتايكوندو المشروع القومي بالمحافظة.

وأشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمستوى أداء اللاعبين فى البطولة التي نظمها الاتحاد المصري للتايكوندو، موجهاً التهنئة للجهاز الفنى بقيادة كابتن محمود الشهاوي مدرب الأبطال، ميمي الأمشيطي، المدرب العام على إعداد اللاعبين على أعلى مستوى فنى، وتعزيز قدرات الفريق لتحقيق البطولات، يأتي ذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تدريبات مبادرة " نتوحد من أجلهم" بمركز أطفال التوحد، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، المبادرة تهدف إلى دمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الرياضة فى أماكن مفتوحة تضمن التكيف مع البيئة الخارجية و التعامل مع الآخرين.

أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الفعاليات شملت تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية بمشاركة البنين والبنات بمركز الشباب و بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين، وفقا للخطة التدريبية الموضوعة بمتابعة من المديرية لتدريب، وتنمية المواهب الرياضية لذوى القدرات والهمم، ورعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب الرياضية .

كما تتجدد فاعليات المبادرة بمركز أطفال التوحد تحت شعار "نتوحد معهم" و تنفذه إدارة التنمية الرياضية بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية، الدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وبإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، والدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.



أبطال تايكوندو مطوبس يحصدون كأس بطولة فرع وسط الدلتا



لاعبة مطوبس تحصد الميالية الذهبية



ابطال مطوبس يحصدون كأس الدلتا