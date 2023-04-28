7 نصائح للتخلص من البثور العمياء والعناية بالبشرة

كتبت ميرفت رشاد

البثور العمياء نوع من حب الشباب يتشكل بشكل أعمق فى الجلد ولا يصل إلى الرأس مثل البثور العادية، ويمكن أن تكون هذه الأنواع من البثور مؤلمة ومنتفخة ويصعب التخلص منها، وتنمو بعض البثور العمياء تحت سطح الجلد، ما يؤدى إلى ظهور عيب ملحوظ، يختفى البعض بمرور الوقت دون أن يظهر مباشرة على الجلد الخارجى، وفى هذا التقرير نستعرض بعض النصائح الفعالة والسهلة التى يمكنك اتباعها لتجنب وعلاج البثور العمياء، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv". نصائح للمساعدة فى علاج ومنع البثور العمياء 1. تجنب لمس وجهك بأيدى متسخة اليد أرض خصبة للبكتيريا التى يمكن أن تسبب البثور، ويمكن أن يؤدى لمس وجهك بأيدى متسخة إلى نقل هذه البكتيريا إلى بشرتك، ما يؤدى إلى ظهور حب الشباب، تأكد من غسل يديك قبل لمس وجهك ، وتجنب لمس وجهك تمامًا إن أمكن. اليد أرض خصبة للبكتيريا التى يمكن أن تسبب البثور، ويمكن أن يؤدى لمس وجهك بأيدى متسخة إلى نقل هذه البكتيريا إلى بشرتك، ما يؤدى إلى ظهور حب الشباب، تأكد من غسل يديك قبل لمس وجهك ، وتجنب لمس وجهك تمامًا إن أمكن.



2. تجنب الضغط على البثور يمكن أن يؤدى عصر البثور العمياء إلى تفاقم الالتهاب وجعلها تستغرق وقتًا أطول لتختفى، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدى ذلك إلى حدوث ندبات أو حتى عدوى، حاول استخدام المنتجات التى تساعد فى تقليص البثور.



3. ضع ضمادة دافئة يمكن أن يساعد الضغط الدافئ فى تقليل الالتهاب وتسريع عملية الشفاء، اغمس قطعة قماش نظيفة فى ماء دافئ واعصر الماء الزائد وضعها على البثرة لمدة خمس إلى عشر دقائق، كرر هذا عدة مرات خلال اليوم.



4. قشر بشرتك بانتظام يمكن أن يساعد تقشير بشرتك على إزالة خلايا الجلد الميتة التى قد تسد المسام وتسبب حب الشباب، استخدم مقشرًا لطيفًا يحتوي على حمض الساليسيليك أو أحماض ألفا هيدروكسي، تساعد هذه المكونات على فتح المسام ومنع تكون البثور، كن لطيفًا مع بشرتك ولا تبالغ لأن ذلك قد يؤدى إلى تهيجها.



5. استخدم علاج البقع يمكن أن تساعد علاجات البقع فى استهداف مناطق معينة من الجلد وتقليل ظهور البثور، ابحث عن علاجات البقع التى تحتوى على البنزويل بيروكسايد أو حمض الساليسيليك، تساعد هذه المكونات على تجفيف البثور وتقليل الالتهاب.



6. استخدم قناع الطين يمكن أن تساعد أقنعة الطين على استخلاص الشوائب من الجلد وتقليل الالتهاب، ضع قناع الطين مرة أو مرتين فى الأسبوع على المنطقة المصابة لمدة عشر دقائق، شطف مع الماء الدافئ واتركها حتى تجف.