5 طرق لتلقى شكاوى المواطنين فى ديوان محافظة دمياط.. تعرف عليها

دمياط - هيثم مراد

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن أرقام وطرق تلقى شكاوى المواطنين بديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار تعزيز التواصل بين القيادات التنفيذية وبين المواطنين والعمل على مواجهة أية طوارئ تحدث بشكل فورى.

وأطلق ديوان عام محافظة دمياط عدة طرق لاستقبال شكاوى المواطنين، إضافة إلى تخصيص أرقام للتواصل عبر تطبيق الواتس اب تيسيرا على الأهالى، كما تم إطلاق خدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعى الأخرى لاستقبال تلك الشكاوى بصورة سريعة، ويعرض اليوم السابع فى هذا التقرير طرق تقديم الشكاوى داخل ديوان محافظة دمياط والتى جاءت على النحو التالى

1. تقديم الشكوى بالإدارة العامة لشئون مكتب محافظة دمياط بشكل مباشر

2. إرسال الشكوى عبر تطبيق الواتس آب على الأرقام التالية " 01556681111 - 01556682222" علما بأنه لم يتم استقبال أية شكاوى عبر خدمات تطبيق الواتس آب الا عن طريق تلك الأرقام فقط

3. إرسال الشكوى عبر البريد الالكترونى لديوان المحافظة damgovcomplanit@gmail.com

4. أيضا يمكنك إرسال الشكوى عبر خدمات الفاكس على الرقم 05702222171

5. كما تم تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين داخل محافظة دمياط على مدار اليوم ويمكنك ارسال شكوتك على الخط الساخن 114 على مدار 24 ساعة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إلى أن تلك الوسائل جاءت للتيسير على المواطنين من أجل استقبال شكواهم، موضحة أن تلك الخطوات تساعد على التعامل بشكل فورى مع حالات الطوارئ وكذلك التعامل مع شكوى الأهالى وتقديم الحلول المناسبة لها.

وأضافت محافظ دمياط، أن هناك حرص شديد على فحص كافة الشكاوى المرسلة إلى ديوان عام المحافظة بشكل سريع للتعامل معها بما يضمن تقديم المساعدة اللازمة لتجاوزها.