محافظ دمياط تتابع آخر مستجدات منظومة توريد القمح لموسم 2023 بالمحافظة

دمياط معتز الشربيني

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات بمنظومة توريد القمح لموسم 2023، حيث جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، ومديري مديريتى التموين والزراعة ومدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة.

تناول الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من استعدادات لهذا الموسم الذى سيستمر حتى نهاية أغسطس 2023، والتأكد من جاهزية الشون والصوامع البالغ عددها 9 على مستوى المحافظة، تتبع البنك الزراعى، ومطاحن شرق الدلتا، ومضرب أرز الزرقا، وذلك لاستقبال الكميات التى سيتم توريدها من الاقماح، وفى هذا السياق تم استعراض كافة الجهود المبذولة بتلك المنظومة وكذلك اجمالى المساحة المزروعة من القمح والتى بلغت 31 ألف فدان و2 قيراط.

وفى هذا السياق، بحثت محافظ دمياط الإجراءات الخاصة بتوريد القمح وفقًا للضوابط المنظمة لتلك المنظومة والتى جاءت بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وما تم توريده حتى الأمس باجمالى 212 طن و339 كيلو جرام، وكذا آلية التوريد والاستلام والتخزين، ووجهت الدكتورة منال عوض بتكثيف الجهود لتحقيق المستهدف توريده من الأقماح، وسرعة سداد مستحقات المزارعين ووفقًا للأسعار التى أعلنت عنها الوزارة للإردب.