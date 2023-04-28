45.8 مليون طن حجم إنتاج مصر من الأسمنت خلال 2022.. و42.4 مليون مبيعات

كتب هانى الحوتى

بلغ حجم إنتاج مصر من الأسمنت ، 45.8 مليون طن خلال عام 2022 مقسمين بين 3953 ألف طن فى يناير، و3904 ألف طن فى فبراير، و4011 ألف طن فى مارس، و3023 ألف طن فى أبريل، و3221 ألف طن فى مايو، و3790 طن فى يونيو، و4162 طن فى يوليو، و3892 طن فى أغسطس، و3791 ألف طن فى سبتمبر، و4707 ألف طن في أكتوبر، و3731 ألف طن فى نوفمبر، و3598 ألف طن فى ديسمبر.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسمنت 42.4 مليون طن خلال عام 2022، موزعة بين 3789 ألف طن في يناير، و3742 ألف طن في فبراير، و3822 ألف طن في مارس، و2898 ألف طن فى أبريل، و3059 ألف طن فى مايو، و3734 ألف طن في يونيو، و3724 ألف طن في يوليو، و3662 ألف طن في أغسطس، و3594 ألف طن فى سبتمبر، و3366 ألف طن فى أكتوبر، و3525 ألف طن فى نوفمبر، و3463 ألف طن في ديسمبر.

وبلغ متوسط أسعار المستهلك بين 1278 جنيها للطن فى شهر يناير إلى 2009 جنيها للطن فى شهر ديسمبر، بحسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ووفقا للموقع الرسمي لشعبة منتجى الأسمنت فى مصر، يبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة 19 شركة بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 82.5 مليون طن في عام 2020، فى حين بلغ حجم الاستهلاك 44.9 مليون طن عام 2020 منخفضًا من 48.7 مليون طن عام 2019.