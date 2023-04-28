11 موقعا لاستلام القمح بموسم الحصاد بالقليوبية بسعة تخزينية 180 ألف طن

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ استعدادا لانطلاق موسم حصاد وتوريد القمح للعام الجارى خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم تجهيز 11 موقعا ما بين صوامع ومراكز تجميع الغلال، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها، مع اتباع كافة إجراءات السلامة فى نقل وتخزين القمح.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالقليوبية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن خريطة مواقع وهناجر ومواقع تجميع محصول القمح بالقليوبية يبلغ عددها 11 موقعا، وهى "5 مواقع تابعة لمطاحن شمال القاهرة ووسط وغرب الدلتا والجهة التسويقية لها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وموقعان تابعان للشركة المصرية الصوامع والتخزين، و4 مواقع تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى بالقليوبية".

وكشف "أبو زيد"، أن مواقع التخزين والهناجر والصوامع المعدة لاستلام القمح وتوريدها من المزارعين جاهزة، وتم التأكد من توافر الشروط فيها، والحالة الفنية لها جيدة، وجار تشكيل لجان استلام المحصول من المزارعين، موضحا أنه تبلغ السعة التخزينية بصوامع وشون وهناجر المحافظة 179 ألفا و840 طنا، حيث تم التأكد من حالة المواقع وجاهزيتها، وجار تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام للمحصول.

أما عن أماكن الاستلام للأقماح فهى: "صوامع مسطرد بسعة 20 ألف طن، صومعة الهدى بسعة 6 آلاف طن، بنكرى الهدى 312 سعة 26 ألف طن، مركز تجميع الهدى سعة 5 آلاف طن، مركز تجميع مطحن بنها 7 آلاف طن، صومعة عرب العليقات 60 ألف طن، صوامع بنها 50 ألف طن، هنجر شبلنجة 960 طنا، هنجر شبين القناطر 960 طنا، هنجر كفر شكر 1920 طنا، شونة كفر سعد بحيرى 2000 طن".