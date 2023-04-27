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ضبط 30 طن قمح لاستخدامها فى غير الغرض المخصص و18طن أعلاف فاسدة بالغربية

الخميس، 27 أبريل 2023 09:19 ص
ضبط 30 طن قمح لاستخدامها فى غير الغرض المخصص و18طن أعلاف فاسدة بالغربية جانب من المضبوطات
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية ضمت أحمد إبراهيم عبود و اشرف شرف الدين كبير مفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وحازم طه مدير إدارة التموين بمركز المحلة والسيد احمد الحواله المفتش بادارة الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فرعى وسط وغرب الدلتا وادارة مباحث التموين والتجارة الداخلية بالغربية لمتابعة حاله توريدات القمح المحلى موسم 2023 .
 
كما تم ضبط مصنع أعلاف حيوانية لقيامة بتخزين كميات من الاقماح المحلية بكمية وقدرها(30) طن شكائر بداخل المصنع لاستخدامها فى غير الغرض المخصص لها تم تحرير محضرجنحة بالمخالفة والتحفظ عليها لصالح شركه مطاحن وسط وغرب الدلتا .
 
كما تم ضبط والتحفظ على كميات من الاعلاف الحيوانية منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على الشكائر بكمية وقدرها( 375) شيكارة اجمالى وزن ( 18 ) طن علف حيوانى منتهى الصلاحية تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بالوقائع واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.


 

 


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