وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد المساجد فى جولة مفاجئة

قام الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، بجولة مرورية شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف (شرق - وسط) للاطمئنان على انتظام سير العمل وانضباط العمال بها وتهيئتها لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن .
وأكد عبد الرازق فى بيان أن الجولات المرورية مستمرة دون توقف فى كل وقت وأنه لن يُسمح بأى تقصير فى خدمة بيوت الله عزوجل هذا وقد أدى السادة الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "حق العمل"مع الالتزام التام بموضوع الخطبة ووقتها المحدد من قبل الوزارة.
فى سياق آخر نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية جولة سياحية للطلاب الوافدين فى إطار الدور الريادى لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير داخل مصر وخارجها، على هامش فعاليات الفوج الثامن عشر لمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية.
وقال بيان الأاوقاف أن الجولة الترفيهية للفوج الثامن عشر شملت 42 طالبًا وطالبة من الطلاب الوافدين والوافدات الدارسين بالأزهر الشريف المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأوائل مسابقة المواهب الأولى للطلاب الوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قاموا خلالها بزيارة إلى مكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباي، ومسجد المرسي أبو العباس، وبعض المعالم الحضارية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.
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