وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد المساجد فى جولة مفاجئة

فى سياق آخر نظمت مديرية الأ وقاف بالإسكندرية جولة سياحية للطلاب الوافدين فى إطار الدور الريادى لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير داخل مصر وخارجها، على هامش فعاليات الفوج الثامن عشر لمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية.

وقال بيان الأ اوقاف أن الجولة الترفيهية للفوج الثامن عشر شملت 42 طالبًا وطالبة من الطلاب الوافدين والوافدات الدارسين بالأزهر الشريف المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأوائل مسابقة المواهب الأولى للطلاب الوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قاموا خلالها بزيارة إلى مكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباي، ومسجد المرسي أبو العباس، وبعض المعالم الحضارية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.