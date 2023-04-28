وصول الفلسطينيين القادمين من السودان إلى معبر رفح بعد نجاح جهود مصر فى إجلائهم من السودان

رامى محيى الدين

وصل إلى معبر رفح البرى ما يقرب من 200 فلسطيني بعد نجاح الجهود المصرية لإجلائهم من السودان بينهم طلاب وعائلات وأطفال تم نقلهم من السودان عبر وسائل مواصلات آمنة وفرتها السلطات المصرية.

أجرت قناة "إكسترا نيوز" لقاءات من داخل الحجر الصحى فى معبر أرقين فى محافظة أسوان، لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للعائدين من السودان من كل الجنسيات بما فيهم المصريين والسودانيين.

وقال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة المصري للطب الوقائي، الذي تواجد بنفسه لتفقد سير العمل في الحجر الصحي في المعبر، إن الحجر الصحي هو خط الدفاع الأول لتحصين مصر من الأمراض المعدية والوبائية، مشير إلى وضع خطة تحت إشراف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة المصرى، للتعامل مع الأزمة فى السودان.

وأوضح أن فريق الحجر الصحى يطعم الأطفال بين 6 سنوات و15 عاما، ضد مرض شلل الأطفال بجانب تطعيم الأطفال من سن سنة إلى 6 سنوات ضد الحصبة والحصبة الألماني والغدة النكافية.

وأشار إسلام عبد الله، مدير الحجر الصحي إلى تقديم الإسعافات الأولية للمرضى وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى أبو سمبل القريب من المعبر.