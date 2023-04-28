اليوم السابع
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الجمعة، 28 أبريل 2023 07:39 ص
أكرم القصاص
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وزارة الدفاع الأمريكية تجرى مباحثات فى بروكسل مع الحلفاء بشأن دعم لأوكرانيا

الجمعة، 28 أبريل 2023 07:00 ص
وزارة الدفاع الأمريكية تجرى مباحثات فى بروكسل مع الحلفاء بشأن دعم لأوكرانيا البنتاجون - أرشيفية
وكالات

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قال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر إن الولايات المتحدة، ستجري مباحثات مع حلفاء الناتو والاتحاد الأوروبي في بروكسل هذا الأسبوع لمناقشة تسريع إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال رايدر في هذا الصدد: إن الولايات المتحدة، بقيادة وكيل وزارة الدفاع لشؤون شراء الأسلحة وليام لابلانت ستترأس جلسة التسلح في بروكسل هذا الأسبوع.

وأضاف رايدر أن الاجتماع سيضم مدراء أسلحة وممثلين من أكثر من 40 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وستتركز النقاشات على الجهود العالمية لتسريع توريد وإنتاج وصيانة الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا".


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