اليوم السابع
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هجوم مسلح يستهدف معسكرا للجيش فى باكستان

الجمعة، 28 أبريل 2023 03:19 م
هجوم مسلح يستهدف معسكرا للجيش فى باكستان الجيش الباكستانى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قال مسؤولان أمنيان فى باكستان، اليوم الجمعة، إن مسلحين فى شمال غرب البلاد، فجروا عبوة ناسفة خلال استهدافهم لمعسكر مؤقت للجيش بالصواريخ والأسلحة، مما أدى إلى سقوط 3 جنود على الأقل، لكن لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتى الهجوم بعد أن أعلنت باكستان عن حملة جديدة على مسلحين عقب تجدد الهجمات في الأشهر الماضية، مثل تفجير بمسجد في فبراير أودى بحياة أكثر من 100 شخص.

وقال تقرير، أعدته إحدى وكالات المخابرات الباكستانية واطلعت عليه رويترز، إن جماعة مسلحة جديدة غير معروفة تسمى حركة الجهاد الباكستانية متورطة في الهجوم.

 


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اخبار باكستان

استهداف معسكر للجيش الباكستانى

المخابرات الباكستانية



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