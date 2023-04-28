ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن.. بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29601 طن تشمل : 3000 طن كسب صويا و 50 طن يوريا و10050 طن علف و3775 طن رمل و 426 طن بصل و12300 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20716 طن تشمل: 2415 طن أرز معبأ و200 طن مولاس و1970 طن حديد و 7595 طن ابلاكاش و 5994 طن ذرة و 5000 طن قمح و 300 طن بازلاء و 1827 طن خشب زان و1320 رأس ماشية ( عجول تسمين) بإجمالي وزن 425 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 695 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 270 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1946 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 179795 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122574 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2607 طن قمح متجهين إلى كفر الشيخ و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4762 شاحنة.