ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، عن مسئول بهيئة إدارة الكوارث قوله "إن صواعق البرق أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص فى مقاطعة "بوربا باردهامان"، وأربعة آخرين فى مقاطعتي "مرشد أباد" و"شمال بارجانس" فى الهند.

من جانبهم، قال مسئولون بشرطة ولاية "البنغال الغربية" إن ستة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في مقاطعتي "باشيم مدينبور" و"هاوراه".