أعلن مسئولون هنود أن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعدما ضربت صواعق برق خمس مقاطعات فى ولاية "البنغال الغربية" التى شهدت هطول أمطار متوسطة الشدة.
ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، عن مسئول بهيئة إدارة الكوارث قوله "إن صواعق البرق أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص فى مقاطعة "بوربا باردهامان"، وأربعة آخرين فى مقاطعتي "مرشد أباد" و"شمال بارجانس" فى الهند.
من جانبهم، قال مسئولون بشرطة ولاية "البنغال الغربية" إن ستة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في مقاطعتي "باشيم مدينبور" و"هاوراه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة