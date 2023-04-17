ماتوا في ضربة شمس.. مصرع 11 شخصا خلال فعالية حكومية قرب "مومباي" بالهند

أ ش أ

لقي 11 مصرعهم، اليوم الاثنين، بسبب ضربات الشمس خلال حفل توزيع جوائز ترعاه الحكومة الهندية، وحضره ما يقدر بنحو مليون شخص ينتظرون لساعات طويلة في الشمس.

وذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري - نقلا عن وسائل إعلام محلية - أن حوالي 20 شخصا تلقوا العلاج بالمستشفيات، وأن 300 شخص شعروا بالإعياء خلال الفعالية التي أقيمت بالقرب من مدينة "مومباي"، عاصمة ولاية "ماهاراشترا" غربي البلاد، حيث اقتربت درجات الحرارة من 38 درجة مئوية مع مستويات عالية من الرطوبة.

ووصف مكتب رئيس وزراء ولاية "ماهاراشترا" إكناث شيندي، الواقعة "بالحزينة والمزعجة"، ووعد بتقديم تعويضات لأقارب الضحايا.. فيما قال حزب "باراتيا جاناتا" الحاكم، ووفقا لصحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، "إن حوالي مليون شخص حضروا الحفل"، بينما اتهم حزب المؤتمر المعارض الحكومة بالإهمال، مشيرا إلى ضرورة توجيه تهم جنائية.

وحضر الحفل مسؤولون حكوميون بارزون؛ من بينهم وزير الداخلية آميت شاه، الذي أثنى على الحشد لانتظاره لوقت طويل في الشمس.

جدير بالذكر أن موجات الحر أدت إلى مقتل أكثر من 6500 شخص في الهند منذ عام 2010، وشهد العام الماضي ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة في عدة مدن بأنحاء البلاد.