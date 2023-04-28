محافظ الغربية يقدم واجب العزاء فى وفاة وكيل النائب العام بمسقط رأسه.. صور

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وعدد من قيادات المحافظة في تقديم واجب العزاء في وفاة المستشار على أبوليمون وكيل نيابة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ابن مركز بسيون بمحافظة الغربية، نجل شقيق اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والذي توفي اليوم غثر تعرضه لحادث أليم أثناء عودته من عمله بمحافظة كفر الشيخ لمنزله بمحافظة الغربية.

وخيم الحزن بمسقط رأس وكيل النائب العام فور سماع خبر وفاته، وتم تشييع جثمانه لمثواه الأخير بمقابر عائلته بالقرية.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية، قد أصدرت نعيا تقدم فيه واجب العزاء لوالده والذي يشغل منصب وكيل إدارة بسيون التعليمية.