مقتل شخص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالغربية

الغربية محمد طارق

شهدت قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، مقتل شخص إثر مشاجرة مع جيرانه بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي العام.