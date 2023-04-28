مقتل شخص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالغربية

شهدت قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، مقتل شخص إثر مشاجرة مع جيرانه بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي العام.
تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، اخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بقرية شبرا النملة دائرة مركز طنطا، مما أسفر عن مصرع أحدهم، علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية الي مكان الحادث وتبين مصرع شخص يدعى "هاني-ا" وتم نقله لمشرحة المستشفي العام وضبط أطراف الواقعة، وجاري تكثيف جهود البحث لمعرفة أسباب وملابسات وظروف الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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