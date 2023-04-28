وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم، أنه شارك فى دعم القرار ورعايته أكثر من 90 دولة عضوا فى الأمم المتحدة، وللمرة الأولى تشارك أكثر من 28 دولة من منظمة التعاون الإسلامى فى دعم قرار بمجلس الأمن.

وقالت السفيرة لانا زكى نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "إن اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار، رسالة إدانة واضحة، ودعوة جلية للتراجع العاجل، ليس فقط عن الحظر الأخير الخاص بعمل النساء، وإنما للحظر الآخر الذي يقيد حقوق النساء والفتيات في أفغانستان".



وأضافت: "لابد أن نعى جميعاً أن الاستقرار والتعافى الاقتصادى والمصالحة السياسية غير ممكنة في أفغانستان، دون إشراك النساء والفتيات الأفغانيات".



ويدعو القرار إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان، ويؤكد الضرورة الملحة لمواصلة معالجة الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور في البلاد، ويقر بضرورة استخدام الأصول الخاصة بالبنك المركزي الأفغاني، بما يعود بالنفع على الشعب الأفغاني.



كما يؤكد القرار مجدداً على الدور المهم الذي تلعبه المرأة، والذي لا غنى عنه في المجتمع الأفغاني، ويعرب عن القلق العميق إزاء تراجع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة في أفغانستان.