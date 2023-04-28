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لبنان: انتهاء ملف عودة اللبنانيين من السودان ووصول آخر طائرة اليوم

الجمعة، 28 أبريل 2023 03:48 م
لبنان: انتهاء ملف عودة اللبنانيين من السودان ووصول آخر طائرة اليوم مطار الخرطوم
إيمان حنا

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أنهت الهيئة العليا للإغاثة فى لبنان ملف عودة اللبنانيين من السودان بمرحلته الثالثة والأخيرة، وتصل، اليوم الجمعة، إلى مطار رفيق الحريرى الدولى طائرة الميدل إيست التى تقلهم من مطار جدة فى المملكة العربية السعودية، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

 
وسيكون فى استقبالهم فى المطار الأمين العام للهيئة اللواء الركن محمد خير الذى شكر جميع من تعاون وساعد لاتمام هذه العودة، وفى طليعتهم السلطات السودانية والمملكة العربية السعودية وبحريتها، ممثل الجالية اللبنانية فى السودان ووزارة الخارجية والمغتربين، السفارة اللبنانية فى السودان والقنصلية فى جدة".
 
وكانت وجهت وزارة الخارجية اللبنانية الشكر لمصر والأردن على المساعدة فى تسهيل المغادرة للبنانيين فى السودان .

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