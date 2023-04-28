ضبط 5 أشخاص متهمين بالتشاجر فى البحيرة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمدينة دمنهور بمديرية أمن البحيرة .

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من ( طرف أول "شخصين" - طرف ثان "عدد3 أشخاص" .. جميعهم مقيمون بمحافظة البحيرة) بسبب حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص من الطرف الأول وآخر من الطرف الثانى لخلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهم البعض بالضرب بالأسلحة البيضاء والعصى حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة دمنهور.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الطرفين وأمكن ضبطهما وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتبين إصابة أحدهم بكدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة وإتهم الطرف الآخر بإحداث إصابته وأرشدوا عن الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (2 سلاح أبيض "مطواة"، عصا)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.