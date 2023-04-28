اليوم السابع
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ضبط لصوص يسرقون الدراجات النارية فى القاهرة

الجمعة، 28 أبريل 2023 12:31 م
ضبط لصوص يسرقون الدراجات النارية فى القاهرة سرقة، أرشيفية
كتب كريم صبحى

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كشفت  وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافة سرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة القسم.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية).
 
▪ عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان الدراجة النارية "المُبلغ بسرقتها".. وبحوزتهما أداة لقص الأسلاك، كما أقرا بارتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية أخرى بذات الأسلوب، باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى .
 
وأقرا بتصرفهما فى متحصلات نشاطهما الإجرامى بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية، حيث تم استهدافه وأمكن ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطان أيدها، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفوا على الدراجتين الناريتين ، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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اخبار الحوادث

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