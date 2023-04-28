ضبط حشيش بحوزة ديلر فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جـــرام- مـبلغ مالـــى- هاتفى محمـــول).

كان ضباط الإدارة العامة ل مكافحة المخدرات ، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، تمكنوا من إلقاء القبض على عاطلين يقيمان بناحية قرية روافع القصير دائرة مركز سوهاج، أثناء مداهمة منزل الأول وبحوزتهما 250 جرامًا ايس و150 هيروين و150 حشيش وفرد خرطوش و5 طلقات من ذات العيارو2 سلاح أبيض و2 هاتف محمول ومبلغ مالى ودراجة بخارية بدون لوحات.