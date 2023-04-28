صحة بنى سويف: جولات ودورات تدريبية على مكافحة العدوى داخل المستشفيات

بنى سويف هانى فتحى

تلقي الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف ، اليوم ، تقريراً من الدكتورة هناء حمدى مدير إدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة، تقرير عن نشاط مرور فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات والإدارات الصحية وفريق العمل بالمديرية وذلك على مدار الأسبوع الماضى، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لتقديم الخدمة الصحية ومتابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وتبين من التقرير، عقد الاجتماع الشهري بمستشفى الحميات لمناقشة ما تم تنفيذه ورصده على مدار الشهر أثناء المرور، وتدريب تمريض وإشراف الغسيل الكلوي وتوعية مرضى الغسيل الكلوي عن طرق انتقال بعض الفيروسات المنقوله عن طريق الدم والوقاية منها، وتدريب تمريض وإشراف القسم الداخلي والعزل على الحصبة وطرق انتقال العدوى بها واحتياطات مكافحة العدوى.

وتضمن التقرير المرور على مستشفي ناصر العام والتي شملت جميع أقسام المستشفي ومتابعة توفير المستلزمات وجداول النظافه وإعادة تدريب تمريض الحضانة والتعقيم علي الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، والمرور على مستشفي ببا والتي تضمنت إعادة تدريب قسم الأطفال علي الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، وتدريب تمريض قسم الكلي الصناعي ومشرفات القسم علي أهمية التوعيه عن كيفية انتقال فيرس سي وأهمية توعيه المرضي عن طرق الإنتقال حفاظا علي سلامة المرضي.

فيما تضمن التقرير المرور على مستشفي الواسطى المركزي بتدريب قسم العمليات والحضانو علي الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى وعمل الاختبار حسب خطه التدريب الشهرية،ومستشفي سمسطا المركزي بإعادة تدريب قسم المعمل والدم علي سياسات مكافحة العدوي، ومستشفي الرمد بالمرور اليومي علي جميع أقسام المستشفي ومتابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، ومستشفي الصدر بإعادة تدريب قسم الالتهاب الرئوى وقسم الحساسية والرعاية المركزة علي رأس العمل، وعمل اختبارات شفهية للتمريض، والمرور اليومي بمشاركة من إدارة المستشفى وفريق مكافحة العدوى لمتابعة تطبيق الإحتياطات القياسيه لمكافحة العدوى والتأكد من توفير المستلزمات بالمستشفى.

فيما تم المرور على مستشفي الفشن المركزي بإعادة تدريب قسم الحضانة على سياسات مكافحه العدوي فصل النفايات والوقايه من خطر الوغز وغسل الأيدي.