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صحة القليوبية: 11 مكتبا لتطعيم الحجاج والمعتمرين ضد كورونا والسحائى والسولك

الجمعة، 28 أبريل 2023 02:35 ص
صحة القليوبية: 11 مكتبا لتطعيم الحجاج والمعتمرين ضد كورونا والسحائى والسولك 11 مكتب لتطعيم الحجاج والمعتمرين
القليوبية إبراهيم سالم

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وجه الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الحجاج والمعتمرين للعام الهجري 1444 هجرية، بضرورة تلقي لقاح كورونا والجرعات التنشيطية له، علي أن يكون لدي الحاج شهادة كيو آر كود تثبت ذلك والتي صلاحيتها 6 أشهر، وكذلك تلقي التطعيم ضد السحائي بفترة لا تقل عن 10 أيام قبل السفر ولا تزيد عن 3 سنوات، وتطعيم السولك ضد شلل الأطفال، وذلك بناءاً علي اشتراطات السلطات الصحية السعودية.
 
هذا وقد أشارت الدكتورة فاطمة أبو جرة القائم بأعمال مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، والدكتور محمود راجح مسئول تطعيمات القليوبية، أنه تم توفير تلك الطعوم ب11 مكتب تطعيم علي مستوي المحافظة موزعة علي جميع الإدارات.
 
واستطردت المديرية، أنه بأتي هذا برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل مساعد الوزير للشئون الوقائية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
 
ويهيب الدكتور خالد الخطيب،  بأصحاب الأمراض المزمنة بأن يكون لديهم ما يفيد حالتهم الصحية أثناء سفرهم لأداء مناسك الحج والعمرة واصطحاب كمية مناسبة من الأدوية الخاصة بهم بحيث تكفي مدة الإقامة بالأراضي المقدسة، كما وجه بضرورة إتباع التعليمات والإجراءات الإحترازية للحفاظ علي صحتهم أثناء فترة الحج أو العمرة، وفيما يلي بيان بعناوين مكاتب التطعيم الخاصة بالحج والعمرة.
 
 

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