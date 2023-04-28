اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أبريل 2023 12:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سى إن إن: بايدن يحصل على ثانى أقل نسبة تأييد لرئيس أمريكى خلال 70 عاما

الجمعة، 28 أبريل 2023 11:36 ص
سى إن إن: بايدن يحصل على ثانى أقل نسبة تأييد لرئيس أمريكى خلال 70 عاما بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجد استطلاع أجرته شبكة سى إن إن تضمن استطلاعا آخر حديث لشبكة سى بى إس، أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكى جو بايدن بين البالغين فى الولايات المتحدة وصلت 41% مقابل 56% لا يؤيدونه وهى النسبة نفسها التى حصل عليها الرئيس السابق رونالد ريجان وحصل جيمى كارتر على 40% فقط وهى النسبة الأقل تاريخيا خلال نفس المرحلة من رئاستهما.

وكشف الاستطلاع أن بايدن حصل على دعم "فاتر" من حزبه الديمقراطى بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية مدفوعا إلى حد كبير بمخاوف بشأن عمره، وعلى الرغم من ذلك قال معظم الديمقراطيين والمستقلين ذوى الميول الديمقراطية الذين يخططون للتصويت فى الانتخابات التمهيدية للعام المقبل أنهم سوف يفكرون فى دعم بايدن للترشيح.

وقال 55% من الديمقراطيين والمستقلين ذوى الميول الديمقراطية أنهم دعموا ترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية ، بينما قال 45% أنه لا ينبغى له ذلك، وتشير الغالبية العظمى من أولئك الذين دعموا ترشح بايدن إلى أدائه كرئيس (89%) وقدرته على هزيمة دونالد ترامب (83%) وصفاته الشخصية (79%) كأسباب لهذا الدعم.

ومع ذلك، فإن المعارضين يركزون بشكل كبير على عمره، حيث قال 86% ان السبب الرئيسى بعدم دعمهم بايدن هو سنه الكبير وقال 77% منهم إن الوقت جاء لانتخاب شخص جديد.

فى النهاية، قال 79% من الديمقراطيين الذين يقولون إنهم يخططون للتصويت فى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى إنهم سيفكرون في دعم بايدن.


بايدن

ترامب

اخبار أمريكا

الانتخابات الامريكية 2024

البيت الأبيض

الديمقراطيين

رونالد ريجان

جيمي كارتر



الموضوعات المتعلقة

جولى تشافيز.. ورقة يسارية لترميم جبهة بايدن الداخلية قبل انتخابات 2024.. إعادة حشد أصوات اللاتينيين مهمتها الأولى.. رحلتها بدأت بإضراب عن الطعام فى عمر 3 سنوات.. وتمثال برونز يخلد مسيرة جدها داخل البيت الأبيض

الجمعة، 28 أبريل 2023 06:00 ص

"حد الاقتراض" يشعل المواجهة بين بايدن والجمهوريين.. النواب الأمريكى يقر تشريعا لرفع سقف الديون وخفض الإنفاق رغم تعهدات الرئيس بنقصه.. وتوقعات برفض القانون فى الشيوخ وسط تحذير من تخلف كارثى عن سداد الديون

الخميس، 27 أبريل 2023 07:30 م

بايدن يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى بسبب "ورقة الأسئلة المعدة مسبقًا"

الخميس، 27 أبريل 2023 11:30 ص

"النواب الأمريكى" يقر تشريعا لرفع سقف الديون ويمهد لمواجهة مع بايدن

الخميس، 27 أبريل 2023 10:23 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة