سى إن إن: بايدن يحصل على ثانى أقل نسبة تأييد لرئيس أمريكى خلال 70 عاما

كتبت: نهال أبو السعود

وجد استطلاع أجرته شبكة سى إن إن تضمن استطلاعا آخر حديث لشبكة سى بى إس، أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكى جو بايدن بين البالغين فى الولايات المتحدة وصلت 41% مقابل 56% لا يؤيدونه وهى النسبة نفسها التى حصل عليها الرئيس السابق رونالد ريجان وحصل جيمى كارتر على 40% فقط وهى النسبة الأقل تاريخيا خلال نفس المرحلة من رئاستهما.

وكشف الاستطلاع أن بايدن حصل على دعم "فاتر" من حزبه الديمقراطى بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية مدفوعا إلى حد كبير بمخاوف بشأن عمره، وعلى الرغم من ذلك قال معظم الديمقراطيين والمستقلين ذوى الميول الديمقراطية الذين يخططون للتصويت فى الانتخابات التمهيدية للعام المقبل أنهم سوف يفكرون فى دعم بايدن للترشيح.

وقال 55% من الديمقراطيين والمستقلين ذوى الميول الديمقراطية أنهم دعموا ترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية ، بينما قال 45% أنه لا ينبغى له ذلك، وتشير الغالبية العظمى من أولئك الذين دعموا ترشح بايدن إلى أدائه كرئيس (89%) وقدرته على هزيمة دونالد ترامب (83%) وصفاته الشخصية (79%) كأسباب لهذا الدعم.

ومع ذلك، فإن المعارضين يركزون بشكل كبير على عمره، حيث قال 86% ان السبب الرئيسى بعدم دعمهم بايدن هو سنه الكبير وقال 77% منهم إن الوقت جاء لانتخاب شخص جديد.

فى النهاية، قال 79% من الديمقراطيين الذين يقولون إنهم يخططون للتصويت فى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى إنهم سيفكرون في دعم بايدن.