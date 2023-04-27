بايدن يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى بسبب "ورقة الأسئلة المعدة مسبقًا"

كتبت شيماء عبد المنعم

تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن ، لموقف محرج خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك.

خلال المؤتمر الذي أجراه الرئيسان في واشنطن، أظهر بايدن عن طريق الصدفة ورق التقطتها عدسة الكاميرا تظهر أسماء الصحفيين الذين سيوجهون الأسئلة.



بايدن يحمل قصاصة ورق تحرجه

وتمكنت صحيفة " نيويورك بوست" من التقاط صورة للورقة التي كتب عليها السؤال الأول:"كيف تربطون أولويات سياستكم الداخلية بسياسة خارجية قائمة على التحالف؟".

وفوق مجموعة الأسئلة ظهرت صورة صحفية من أصول هندية عاملة في "لوس أنجلوس تايمز"، تدعى كورتني سوبرامانيان، حيث كتب اسم عائلتها بشكل واضح تجنبا لوقوع بايدن في الحرج.

وتكررت الحوادث المشابهة التي تعرض فيها الرئيس الأمريكي ورقة كتب عليها معلومات تساعده على تجاوز المواقف المحرجة، إلا أن عدسات الكاميرا كشفت المكتوب بداخلها.

وعلي جانب اخر كشف مسئولون أمريكيون عن إن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، والرئيس الأمريكي جو بايدن، سيصدران بيانًا مشتركًا يسمى "إعلان واشنطن"، وسيتم بموجبه تأسيس هيئة استشارية نووية مشتركة كوسيلة لتعزيز الردع الموسع الذي تقدمه واشنطن إلى سول.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) عن مسئول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية قوله إن البلدين سيشكلان "مجموعة استشارية نووية" جديدة، على غرار مجموعة التخطيط النووي التابعة لحلف شمال الأطلسي، ستزود كوريا الجنوبية برؤية إضافية حول خطط الولايات المتحدة واستعداداتها لحالات الطوارئ الكبرى.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة ستنشر أصولها الاستراتيجية بانتظام في كوريا الجنوبية لمواجهة التطور السريع للبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.