اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أبريل 2023 08:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سوق الأسماك ببورسعيد مزار سياحى لتناول الوجبات الفاخرة بأسعار تنافسية.. صور

الجمعة، 28 أبريل 2023 07:37 م
سوق الأسماك ببورسعيد مزار سياحى لتناول الوجبات الفاخرة بأسعار تنافسية.. صور سوق الأسماك بحى العرب
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد سوق الأسملك بحى العرب ببورسعيد اليوم، إقبالا كبيراً من المواطنين ومن المحافظات الأخرى، وذلك خلال العطلة الأسبوعية، وخاصة بعد انتهاء موسم الأعياد والأجازات ليتحول الى مزار سياحى، لتناول الأسماك بأسعار تنافسية .

ومن جانبهم أكد عدد من زائرى بورسعيد، حرصهم على زيارة السوق الذي اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التي يتوجه إليها الزائرون لتناول الغذاء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد ، فضلا عن شراء مختلف أنواع الأسماك ، حيث يعتبر سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا ل ومزارا سياحياً، ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.
 
وأشاد المواطنون من محافظة بورسعيد، بالصرح الخدمي والتجربة الرائدة  فى مجال الاسواق، مؤكدين أنه جرى إقامته على أحدث مستوى عالمي، ويدار من خلال شركة متخصصة في أعمال الإدارة والأمن والنظافة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة. 
 
ومن ثم يعد سوق الأسماك الجديد واجهة حضارية لمدينة بورسعيد، حيث تم تصميم السوق على أحدث طراز ويعد الأول من نوعه، ويقام السوق على مساحة 20.700 ألف متر مربع ويضُم  82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية.
 
إقبال على شراء الأسماك ببورسعيد
إقبال على شراء الأسماك ببورسعيد

الزائرون يتناولون وجبات الأسماك بسوق بورسعيد
الزائرون يتناولون وجبات الأسماك بسوق بورسعيد

توافد الزائرين على بازار الأسماك بحى العرب
توافد الزائرين على بازار الأسماك بحى العرب

سوق الأسماك بحى العرب مزار سياحى
سوق الأسماك بحى العرب مزار سياحى

سوق السمك ببورسعيد مزار سياحى لتناول الأسماك الفاخرة
سوق السمك ببورسعيد مزار سياحى لتناول الأسماك الفاخرة
 

سوق السمك ببورسعيد

سوق الاسماك

اخبار مصر

بورسعيد

اخبار بورسعيد



الموضوعات المتعلقة

بعد موائد الطيور.. إقبال على سوق الأسماك في بورسعيد بثالث أيام شهر رمضان.. صور

السبت، 25 مارس 2023 05:33 م

"الواحدة أكبر من كف الإيد" الجمبرى القزاز يُميز محال سوق الأسماك فى بورسعيد.. غني بالمعادن والفيتامينات المهمة وقليل السعرات الحرارية.. وتاجر سمك: الكيلو بـ500 جنيه وأفضل طرق التسوية "بيترفلاي".. صور

الثلاثاء، 07 مارس 2023 06:00 ص

بورسعيد محط أنظار العالم.. 25 ألف زائر للمكتبة العائمة فى 3 أيام.. استعدادات أمنية وتنظيمية غير مسبوقة لاستقبال السفينة.. نغمات "السمسمية" تستقبل الوفود الأجنبية على بوابات سوق الأسماك.. صور

الإثنين، 09 يناير 2023 11:00 م

توافد زوار بورسعيد على سوق الأسماك بحى العرب لاكتسابه شهرة واسعة

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 06:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة