سوق الأسماك ببورسعيد مزار سياحى لتناول الوجبات الفاخرة بأسعار تنافسية.. صور

بورسعيد محمد فرج

يشهد سوق الأسملك بحى العرب ببورسعيد اليوم، إقبالا كبيراً من المواطنين ومن المحافظات الأخرى، وذلك خلال العطلة الأسبوعية، وخاصة بعد انتهاء موسم الأعياد والأجازات ليتحول الى مزار سياحى، لتناول الأسماك بأسعار تنافسية .

ومن جانبهم أكد عدد من زائرى بورسعيد، حرصهم على زيارة السوق الذي اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التي يتوجه إليها الزائرون لتناول الغذاء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد ، فضلا عن شراء مختلف أنواع الأسماك ، حيث يعتبر سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا ل ومزارا سياحياً، ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشاد المواطنون من محافظة بورسعيد، بالصرح الخدمي والتجربة الرائدة فى مجال الاسواق، مؤكدين أنه جرى إقامته على أحدث مستوى عالمي، ويدار من خلال شركة متخصصة في أعمال الإدارة والأمن والنظافة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.

ومن ثم يعد سوق الأسماك الجديد واجهة حضارية لمدينة بورسعيد، حيث تم تصميم السوق على أحدث طراز ويعد الأول من نوعه، ويقام السوق على مساحة 20.700 ألف متر مربع ويضُم 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية.