اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيسة "الشيوخ" الأوزبكية: تعزيز التعاون مع القاهرة بعد زيارة ميرضيائيف

الجمعة، 28 أبريل 2023 11:44 ص
رئيسة "الشيوخ" الأوزبكية: تعزيز التعاون مع القاهرة بعد زيارة ميرضيائيف جانب من المؤتمر
رسالة طشقند - رباب فتحى

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قالت رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكية، تنزيلا ناربايفا إن هناك الكثير من أوجه التشابه بين مصر وأوزبكستان، حيث تسعى كلتاهما لتحقيق التنمية ودعم السكان وتمكين المرأة فى إطار رؤية مصر 2030 ، واستراتيجية "أوزبكستان الجديدة".

وأضافت في تصريحات  للوفد الصحفي المصري على هامش اليوم الثانى لمنتدى طشقند الدولى الثانى للاستثمار أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يشهد تطورات إيجابية تحت رعاية الرئيسين عبد الفتاح السيسى وشوكت ميرضيائيف الذين تبادلا الزيارات، وعكفا على تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها.

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وأكدت أن المباحثات بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشوكت ميرضيائيف ساهمت في دعم التعاون الثنائي، وكذلك الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، مشيرة إلى أنها  أجرت مباحثات مع رئيسي مجلس النواب والشيوخ خلال زيارتها لمصر بمرافقة  ميرضائيف  حول  قضايا عديدة من بينها  الاقتصاد والتجارة والقضايا الاجتماعية مثل التعليم  والمرأة والثقافة و الصحة، معربة عن تطلعها إلي  التعاون مع مصر في مجالات أخري في المستقبل القريب.

 

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