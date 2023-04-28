ديوان محافظة قنا يوضح شروط وإجراءات الشركات الراغبة فى تشغيل مجازر

قنا صابر سعيد

أعلن ديوان محافظة قنا، عن إجراءات وشروط الشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل المجازر الحكومية فى إطار خطة الدولة للعمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى جميع المحافظات.

وأوضح ديوان محافظة قنا، أنه يراعى التشغيل الصحيح للمجزر ويتضمن الذبح والسلخ والتشفية باستخدام العمالة والجزارين المدربين، والنظافة والتطهير الخاصة بالمجازر، أعمال الصيانة الدورية، توريد جميع المبالغ المستحقة للدولة والقيمة الإيجارية والتعاقدية للجهات المعنية وفي الأوقات المحددة، وتوفير وسائل التأمين الصحي والرعاية الطبية اللازمة لجميع العاملين بالمجزر.

وتتضمن الطلبات دراسة جدوى عن المجزر المراد تشغيله وشرح مبسط عن آلية العمل سابقة خبرات الشركة في مجال إدارة وتشغيل المجازر والمشروعات المشابهة، المستندات المؤيدة للعمل مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وشهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة، صورة مت تأسيس عقد الشركة، الهيكل التنظيمي للشركة.