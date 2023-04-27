سقط من الملاهى.. وفاة شاب متأثرًا بإصابته بقنا

قنا صابر سعيد

سادت حالة من الحزن قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، بعد وفاة شاب من أبناء القرية متأثرًا بإصابته بعد سقوطه من ملاهي خلال أيام العيد.

وكان قد أصيب عبد الرحمن عدلي، 21 عاما، وحاصل على مؤهل متوسط، بعد سقوطه من أحد الألعاب بالملاهي خلال نزهة أيام العيد مع أصدقائه، ونقل إلى العناية المركزة لمدة 3 أيام ثم توفي متأثرًا بإصابته.

واكتست صفحات التواصل الاجتماعي بالحزن على رحيل الشاب، كما نعاه أصدقائه ومحبيه بكلمات مؤثرة وشيع المئات من أبناء القرية جثمانه إلى مثواه الأخير، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.