دير مارجرجس بالرزيقات يشهد صلوات جنازة الراهب القمص متاؤس الرزيقى غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، إقامة فعاليات صلوات تجنيز الراهب القمص متاؤس الرزيقي والذي تنيح مساء أمس الخميس، بعد صراع طويل مع المرض، حيث أقيمت صلوات تجنيزه اليوم الجمعة، في دير مارجرجس بجبل الرزيقات التابعة لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر.

وقالت الكنيسة فى الأقصر، فى بيان صحفى، أنه رقد في الرب بشيخوخة صالحة، الراهب القمص متاؤس الرزيقي، والذي كان أباً محباً باذلاً متواضعاً مستنيراً حكيماً محتملاً بشكر آلام وشدائد كثيرة حتى تنيح بسلام، مساء أمس الخميس، بعد صراع طويل مع المرض، حيث أقيمت الصلوات بحضور مجمع رهبان الدير، ورهبان دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، أنابه عن نيافة الأنبا يوساب أسقف عام إيبارشية الأقصر، ورهبان دير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون، وكهنة إيبارشية إسنا وأرمنت، أنابه عن نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت، وكثير من الشعب القبطي وأسرة المتنيح الراهب القمص متاؤس الرزيقي ومحبيه.

ومن جانبه، تقدم الراهب القمص توماس الرزيقي أمين دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات، بخالص الشكر للأباء رهبان الأديرة المجاورة المشاركين، وجميع الحضور الذين شاركوا في صلوات التجنيز، كما بعث تعزية صاحب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمه والنائب البابوى لدير مارجرجس بالرزيقات، لمجمع رهبان الدير وأسرة الأب المتنيح، معرباً عن اعتذار نيافة الأنبا مرقس عن الحضور لسفره خارج البلاد، طالباً عزاءً سمائياً لكل محبيه وعارفيه، ولنفسه البارة النياح والراحة والنصيب والميراث في مجمع الأبكار، بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وصاحب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوى للدير.



دير مارجرجس بالرزيقات يشهد صلوات جنازة الراهب القمص متاؤس الرزيقي



صلوات جنازة الراهب القمص متاؤس الرزيقي غرب الأقصر



فعاليات صلوات الجنازة على القمص متاؤس الرزيقي