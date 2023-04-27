رفع 15 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملات نظافة وتجميل بمدينة أرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، بقيادة العميد عادل شرشر رئيس المدينة، حملات نظافة وتجميل فى القرى والنجوع المختلفة مما أسفر عن رفع 15 طن قمامة ومخلفات صلبة، وذلك استمراراً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة العمل في تمهيد الطرق وترميمها.

ويقول العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت، إنه قامت إدارة النظافة والتجميل اليوم بالعمل بتمهيد وترميم طريق جسر الصليبة الرابط بين أرمنت الحيط وقريه السلام، كما قامت أيضاً بترميم وتصليح الطريق من أرمنت الحيط حتى الطريق السريع، كما قامت أيضاً إدارة النظافة والتجميل بالمركز برفع 15 طن قمامة ومخلفات صلبة وأتربة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عادل شرشر، بتنفيذ 3 حالات إزالة تعدى على الأراضي الزراعية، حيث قام بعض المواطنين بحفر لعمل قواعد خرسانية مسلحة عليها بمناطق "الإصلاح الزراعى بارمنت الوابورات الحوض 125 وحوض السبيخة بارمنت الوابورات"، حيث تم ردم تلك الحفر كما تم مصادرة مواد البناء الموجودة في تلك المواقع المذكورة والتحفظ عليها بديوان عام الوحدة المحلية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة والمرور الدائم والتعامل الفورى مع أى تعديات على الأراضي الزراعية، حيث شارك في الحملة القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت ومشرفي الإدارة الزراعية المسؤولين عن المناطق المذكورة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، بحملة للمرور على محلات بيع الجزارة ومحلات بيع الدواجن المجمدة واللحوم المصنعة والثلاجات والمطاعم، حيث أسفرت الحملة عن إعدام لحوم مصنعة وفراخ قدرت كالتالى 2 كيلو ونصف بانيه متبل و25 قطعة برجر، وواحد كيلو لحمة رأس وذلك لتغير خواصها الطبيعية كونها غير صالحة للإستخدام الآدمي،كما تم تحرير 2 محضر لصاحب محل كشرى وصاحب مطعم، لتقديم مأكولات ومشروبات لعدم وجود شهادات صحية، تم تحرير محاضر للمخالفين وجاري عرضها على النيابة العامة .



حملات النظافة والتجميل بقرى مدينة أرمنت



رفع 15 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملات نظافة



رفع المخلفات الصلبة فى قرى ونجوع أرمنت



