اليوم السابع
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دليلك للخدمات الصحية فى محافظة قنا.. تعرف عليها

الجمعة، 28 أبريل 2023 09:00 م
دليلك للخدمات الصحية فى محافظة قنا.. تعرف عليها مديرية الشئون الصحية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا، عن دليل الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وكيفية تقديم الأوراق والأماكن التي يذهب إليها متلقى الخدمة لإنجازها في أسرع وقت.

ويستعرض "اليوم السابع"أهم الخدمات الصحية والإجراءات المطلوبة والمستندات ومكان تقديم الخدمة وموعد الاستلام:

قرار نفقة الدولة، من الشروط أن يكون غير منتفع بأي مظلة تأمينية وتقديم التقارير الطبية اللازمة وصورة البطاقة الشخصية، والمكان الذهاب إلى المستشفى التابع لها وتحصيل مبلغ 10 جنيهات.استخراج شهادة صحية، من الشروط "تقديم الطلب، بطاقة شخصية، طلب و2 صورة شخصية، وصورة بطاقة، والمكان مكتب مراقبة الأغذية، وتحصيل مبلغ 100 جنيه"قيد الميلاد، الشروط اللازمة" 2 صورة بطاقة الأب، 2 صورة بطاقة الأم، صورة قسيمة الزواج، اخطار ولادة، صورة بطاقة المبلغ"تطعيمات الأطفال، "شهادة الميلاد، البطاقة الصحية" والمكان في مكتب الصحة بدون رسوم تطعيم الحج والعمرة، "دفع الرسوم، بطاقة الرقم القومي، صورة شخصية" والمكان مكتب الصحة والرسوم 75 جنيها.


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