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صحة الوادى الجديد تنشر مواعيد خدمات العيادات التخصصية بمستشفى الخارجة التخصصى

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 03:22 م
صحة الوادى الجديد تنشر مواعيد خدمات العيادات التخصصية بمستشفى الخارجة التخصصى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، عن مواعيد تشغيل العيادات الطبية الخارجية بمستشفى الخارجة التخصصي وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين وحرصًا على التوسع في تقديم الخدمات الطبية لكافة الفئات حيث جرى نشر جدول المواعيد لتعريف المواطنين بكافة التخصصات الطبية وساعات عمل كل عيادة تفصيلياً.
 
وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعلن عن بدء تقديم خدمات الكشف الطبي للمواطنين غير المنتفعين بخدمات التأمين الصحي في مقابل أجر رمزي، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية لمبادرة تشغيل العيادات المسائية؛ تيسيرًا على المواطنين، وسعيًا لتقديم خدمة طبية لائقة للجميع.
 
وأوضحت دكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، أنه سيتم تطبيق ذلك على جميع العيادات المسائية التابعة للتأمين الصحي، وتقديم خدمات الكشف الطبي في التخصصات المختلفة من خلال الأطباء والاستشاريين، وكذلك فحوصات اللجان التخصصية لغير منتفعي التأمين الصحي في مقابل أجر رمزي.
 
وكان محافظ الوادي الجديد ، افتتح مؤخراً أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر المجلس الطبي العام (القومسيون الطبي) بمستشفى الخارجة التخصصي، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، و جهاد متولي رئيس مركز الخارجة. 
 
وشدّد المحافظ على تحري الدقة في إنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين وتقديم الخدمات الطبية بالجودة اللائقة والمستوى المطلوب.
 
وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن تكلفة أعمال التطوير بلغت 1,2 مليون جنيه شملت تجهيز غرف الكشف والفحص، والمعمل الطبي، ومكاتب خدمات المواطنين مؤكداً على أن المحافظ اطمأنّ على سير العمل بالعيادات التابعة للتأمين الصحي، مُوجهًا بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وإدارة التأمين لتوفير الأجهزة المطلوبة وتقديم الدعم اللازم.
 
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