حملة موسعة لمراقبة الأغذية فى دمياط

قامت ادارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط وفريق من مراقبة الأغذية بإدارة دمياط تحت إشراف الدكتور عطيه منصور مدير عام الطب الوقائي بحملة مرور مفاجئة اليوم على المخازن والثلاجات التى يتم تخزين رسائل المواد الغذائية المستوردة، وذلك للوقوف على مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وإجراء التحفظ الصحى على عدد من الرسائل والتأكد من الأصناف والأعداد ومطابقتها للبيان الوارد من ميناء الوصول وكذلك التاكد من جودة وسلامة التخزين، وذلك على النحو التالي:

تم اجراء التحفظ الصحى على:

رسالة فول صحيح منشا ليتوانيا بوزن 500طن، رسالة حبار وماكريل مجمد بعدد 1375كرتونة بوزن26طن، رسالة حبارواخطبوط منشا اليمن بعدد 1123كرتونة بوزن28طن، رسالة سمسم خام منشا تشاد بعدد 3900شيكارة بوزن 200طن رسالة حبار مجمد منشا اليمن، بعدد2591 كرتونة بوزن 29طن، باجمالى عدد خمسة رسائل وقد تم تجميعها بالجمع الاحمر واخذ التعهدات بعدم التصرف فيها الابعد ورود شهادات المطابقة.