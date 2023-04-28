حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة دسوق وتطهير خط خفض المنسوب الرئيسى

شن مجلس مدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيهخ، وبرئاسة وكيل الوزارة اللواء علاء محمد يوسف ، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقى على جميع المستويات بشوارع المدينة وعلى أوقات متفرقة.

واستهدفت رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات على كورنيش النيل والكافيهات والميدان الابراهيمى وشارع الجيش وشارع الاستاد الشوارع الرئيسية والفرعية ، وحرم المسجد الدسوقى وأسفرت الحملة عن رفع 405 إشغال،و 112 مضبوطات متنوعة، 80 إزالة إعلان بدون ترخيص، وتحرير 10 محضر اشغال نقل بطى، بحضور أحمد الاحول،سكرتير عام المركز والمدينة، الرائد ابراهيم حسن، رئيس وحدة المرافق، فريق العمل بقسم الإشغالات، برئاسة ممدوح غانم، والمتابعة الميدانية هشام غنيم.

كما شهدت قرية كفر العرب حملة نظافة وتطهير خط خفض المنسوب الرئيسي على طريق دسوق كفر الشيخ بعزبة الفار التابعة لكفر العرب بمعدات وعمال الوحدة والمشاركة المجتمعية من أهالى العزبة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدسوق، لحل مشكلة تسريب المياه من أسفل المنازل من قرية كفر العرب وإصلاح جوانات مواسير 4 بوصة متهالكة ووصلات منزلية متهالكة وتم الانتهاء من الإصلاح.

وذلك فى إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيا وتأكيدا منا على ضرورة السعي دائما لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى الخدمات.



تطهير خفض منسوب واصلاح تسريب مياه بقرية كفر العرب بدسوق



حملة لازالة الاشغالات بدسوق