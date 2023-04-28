حلاق يقتل فلاحا ويصيب آخر فى مشاجرة بالمنوفية

تجرد حلاق بقرية شبرا بلولة من مشاعر الإنسانية، وذلك عندما أقدم على قتل فلاح وإصابة آخر فى مشاجرة، تم نقلهما إلى مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بالعثور على جثمان حمادة داود مصطفى شديد، 37 عاما، فلاح مقيم قرية شبرا بلولة، أمام منزله عقب خروجه للعمل باكر للذهاب إلى أحد الحقول، على يد "ش، م، ص" 25 عاما، حلاق بطعنة طعنة غدر من الخلف أودت بحياته في الحال، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.